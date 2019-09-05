ثقافة وفنون > افتتاح حديقة النحت الصينية العربية في شمال غربي الصين
05/09/2019   9:16 ص

افتتاح حديقة النحت الصينية العربية في شمال غربي الصين

(190904) -- YINCHUAN, Sept. 4, 2019 (Xinhua) -- Photo taken on Sept. 4, 2019 shows the outside view of Ningxia International Hall, the site of the fourth China-Arab States Expo, in Yinchuan, capital city of northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. The expo will be held from Sept. 5 to 8. (Xinhua/Li Mangmang)
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ينتشوان 5 سبتمبر 2019 (شينخوا)

افتتحت يوم الأربعاء حديقة منحوتات تضم أعمالا لفنانين من الصين والدول العربية في منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.

وتقع الحديقة في مدينة ينتشوان حاضرة المنطقة، وهي المدينة المستضيفة لمعرض الصين والدول العربية، الذي بدأ فعالياته اليوم الخميس.

وعرضت الحديقة ما مجموعه 41 عملا لـ 26 فنان من الدول العربية و15 فنان صيني.

وانطلق مشروع حديقة المنحوتات في سبتمبر 2015، وهو مشروع تبادل ثقافي مهم في إطار منتدى التعاون الصيني-العربي. وتمت دعوة أكثر من 30 نحاتا مشهورا من الدول مثل الأردن ومصر والمغرب والعراق إلى ينتشوان لإبداع أعمال للمشروع.

وقال تشانغ شيوي نائب مدير وزارة الثقافة والسياحة إن الرسامين المشهورين وغيرهم من الفنانين من الدول العربية قد تمت دعوتهم إلى الصين لتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين.

 

افتتاح حديقة النحت الصينية العربية في شمال غربي الصين

ثقافة وفنون
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