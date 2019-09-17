علوم واختراعات > شركة أدوية أميركية تعلن إفلاسها لتسوية الدعاوى القضائية
17/09/2019   10:38 ص

شركة أدوية أميركية تعلن إفلاسها لتسوية الدعاوى القضائية

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وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط اليوم 17 سبتمبر فقد اعلبت شركة ادوية امريكية افلاسها  «بوردو فارما» الأميركية للأدوية، التي تنتج العقار المخدر «أوكسي كونتين» إفلاسها، في مواجهة آلاف الدعاوى القضائية المقامة ضدها.بتهمة التسبب في انتشار تعاطي مخدر الأفيون في الولايات المتحدة،ة
وكانت الشركة المملوكة لأسرة «سكلر» الثرية في الولايات المتحدة، قد عرضت في بيان مبادرة لتسوية أكثر من 2000 دعوى قضائية، أقامها ضدها مسؤولون محليون وعلى مستوى الولايات، في أكثر من 20 ولاية أميركية. ووفقاً للتسوية المقترحة، فإن الشركة ستتنازل عن كل أصولها لصالح الشعب الأميركي، بحسب ستيف ميلر رئيس مجلس إدارة «بوردو»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الشركة أن «هذا الإطار للتسوية سيحول دون تبديد مئات الملايين من الدولارات، وسنوات من الجهد في نزاع قضائي طويل، في حين ستتيح التسوية مليارات الدولارات والموارد الحيوية لصالح المجتمع، واستخدامها في التغلب على أزمة انتشار تعاطي الأفيون».
يذكر أن عقار «أوكسي كونتين» هو مسكن مستخرج من الأفيون، ولكنه أصبح مسؤولاً عن زيادة كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإفراط في تعاطي الأفيون في الولايات المتحدة.

شركة أدوية أميركية تعلن إفلاسها لتسوية الدعاوى القضائية

علوم واختراعات
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