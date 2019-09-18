راشد عبد الله الخير- الرياض
شهد مجلس الغرف السعودية اليوم (الثلاثاء) انعقاد ملتقى الأعمال الزراعي السعودي البرازيلي ، بحضور وزيرة الزراعة و الثروة الحيوانية البرازيلية تريزا كريستينا والوفد المرافق لها ،والعضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) الأستاذ خالد العبودي ،بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال من البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار مساعي حثيثة تبذلها البرازيل لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية للسوق السعودي ، وتعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة في هذه المجالات بين البلدين.
وأشادت وزيرة الزراعة و الثروة الحيوانية البرازيلية تريزا كريستينا بمستوى العلاقات المتطور بين البلدين وقالت إن المملكة تعتبر شريك اقتصادي رئيسي للبرازيل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبخاصة في المجال الزراعي،مؤكدة وجود فرص تصديرية كبيرة لبعض المنتجات كالألبان والفواكه الطازجة والمجففة للسوق السعودي ، مضيفة بأن الاقتصادين السعودي والبرازيلي مكملين لبعضهما البعض ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق أمنها الغذائي تتوافر بالبرازيل العديد من الفرص في المجال الزراعي وتسعى في ذات الوقت لتطوير بنيتها التحتية في مجال الانتاج الزراعي والحيواني.
ونوهت بجودة المنتجات الغذائية والزراعية البرازيلية التي تصدر إلى أكثر من 160 دولة حول العالم حيث باتت البرازيل تشكل قوة عظمى في هذا المجال بفضل سياسات التحفيز وملائمة المناخ والتكنلوجيا المتطورة في عمليات الانتاج واتباعها معايير واشتراطات صحية وبيئية صارمة فضلاً عن خلوها من الأمراض ذات الصلة بالحيوانات ، مشيرة إلى أن مكانتها الدولية ستتعاظم في ظل تقديرات زيادة انتاجها من الحبوب ومنتجات اللحوم والدواجن خلال السنوات القادمة .
وقالت تريزا كريستينا أن بلادها تتطلع لزيادة التعاون مع المملكة في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي والحيواني حيث تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المراحل المتصلة بهذه القطاعات سواء في الرزاعة أو التخزين أو المواصلات والنقل والتكنلوجيا والابتكار وغيرها ، مؤكدة أن المملكة بوصفها من أكبر المستثمرين في العالم إلى جانب مقومات البرازيل الاقتصادية يؤهلهما معاً للعمل سوياً من أجل استثمار الفرص المتاحة لصالح ازدهار وتنمية البلدين.
من جهته رحب العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) خالد العبودي بالوزيرة معرباً عن شكره لمجلس الغرف السعودية على اتاحة عقد اللقاء ، كما نوه بالتطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرازيل حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 17.6 مليار ريال عام 2018م ، معرباً عن تطلعه لبحث فرص التعاون بين البلدين في المجال الزراعي والغذائي والحيواني حيث تمثل المنتجات الغذائبة البرازيلية ما نسبته 72.4% من حجم واردات المملكة من البرازيل، والاستفادة من التجارب والخبرات البرازيلية في الإنتاج الزراعي والحيواني، وفقا لرؤية 2030 الرامية لزيادة التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف ” العبودي” أن اللقاء يعتبر فرصة سانحة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بالعديد من أصحاب الأعمال والشركات السعودية التي تعمل في الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض من الجانبين السعودي والبرازيلي تناولت: مميزات ومقومات القطاع الزراعي والحيواني بالبرازيل وفرص الاستثمار المتاحة ، ورؤية 2030، وصناعة الدواجن البرازيلية ، والخدمات المالية في صندوق التنمية الزراعية ، و مكتب المشاريع ذات الأولوية.
الجدير بالذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين الدول المصدر للغذاء كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً كأكبر منتج ومصدر للقهوة والسكر وفول الصويا، واللحوم الحمراء كالبقر، واللحوم البيضاء كالدجاج. ، وتصل عائداتها من المنتجات الغذائية إلى نحو 100 مليار دولار ، فيما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 79 مليون هكتار ، كما تخطط لزيادة حصتها من صادرات الأغذية العالمية من 7% إلى 10% خلال الخمس سنوات القادمة.