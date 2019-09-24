ضمن نشاطات نادي الباحة الأدبي الثقافي بذكرى اليوم الوطني المجيد 89
(همة حتى القمة) يقيم النادي ندوة بعنوان القائد السعودي الفتاك في حرب الأتراك
بخروش بن علاس الزهراني بعد عصر يوم الأربعاء 26 محرم
وسيشارك في الندوة نخبة من أدباء ومؤرخي المنطقة:
علي سدران
سعد الكاموخ
محمد زياد
محمد العسعوس
محمد جبران
يديرها الإعلامي علي بن يحيى أبو القرون نائب رئيس تحرير جريدة المدينة
وسيتحدث المشاركون عن بطولاته في صد المعتدين الاتراك عن وطننا الغالي والهزائم
التى الحقها بهم والكثير من جوانب حياته
كما سيوقع الاستاذ محمد زياد للجمهور نسخا من كتابة الذي ألفه عن هذا القائد البطل
وقال رئيس النادي الأدبي بالباحة الاستاذ حسن الزهرانيأن هذه الندوة تقام بالشراكة مع بلدية محافظة القرى ومركز النشاط الاجتماعي بقرية الحسن مسقط رأس القائد بخروش رحمه الله وبجوار قلعته التاريخية الشامخة
وقد وجهنا الدعوة لادارة التعليم بالباحة لحث منسوبي التعليم من مشرفين وقادة تربويين
ومعلمين وطلاب للحضور والتعرف على سيرة هذا البطل ومواقع بطولاته بعد أن أصبحت
سيرته التاريخية تدرس في مادة التاريخ ضمن أبطال الدولة السعودية
واشار إلى أن النادي أعد للاحتفال باليوم الوطني 7 نشاطات منوعة يشارك فيها أبناء وبنات منطقة الباحة بمختلف فئاتهم ليعبروا عن مدى حبهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة