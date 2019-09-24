ثقافة وفنون > من هي الأميرة نورة عزوة ال سعود
24/09/2019   8:45 ص

من هي الأميرة نورة عزوة ال سعود

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نشأت في كنف والدها الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي كان يحكم الدولة السعودية الثانية حتى عام 1891 بعد انتزاع الملك منهم من قِبل آل رشيد لتستقر مع والدها وشقيقها عبد العزيز في الكويت

تعلمت في صغرها القراءة والكتابة في حدث نادر أن تتعلم النساء في ذلك الوقت وهو ما ساهم في أن تصبح صاحبة عقلية متفتحة ما سيساهم في أن يكون لها مكانة متميزة ودور مهم في رحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة

كانت الأميرة نورة هي المُحفز الأكبر لشقيقها الأمير عبد العزيز آنذاك لاستعادة مُلك آبائه وهي التي حثته على الخروج من الكويت إلى الرياض وانتزاعها من آل رشيد رغم رفض والده ووالدته لهذه الخطوة خوفًا عليه من الهزيمة وأن يلقى مصرعه

نقلا عن

https://www.msn.com/ar-sa/news/culture

من هي الأميرة نورة عزوة ال سعود

ثقافة وفنون
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