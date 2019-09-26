وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل مما يسهم في تحقيق مصالح المملكة في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50% من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى المملكة ، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما كان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI ، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الإستراتيجي وائل الغامدي.
وشمل الوفد المرافق نائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.