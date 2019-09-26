ويتماشى إطلاق المنتدى مع رؤية 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزًا دوليًا للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه أن المملكة العربية السعودية تتجه بخطوات واثقة نحو صناعة الترفيه من خلال تقديم نموذجاً رائداً في هذا المجال، منوّهًا أن المملكة اليوم تنفتح المملكة بثقة على العالم، لتثبت مكانتها وجدارتها وتعرض مواهبها الشابة المدعومة بالخبرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا المنتدى يشكّل اللبنة الأولى في بناء قطاع ترفيهي يتسم بالحيوية والاستدامة.
ويستضيف المؤتمر الذي يُنظر إليه كنقطة تحول لمستقبل تطوير الترفيه في المملكة العربية السعودية، نخبةً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج المملكة، إلى جانب حضور بعض مشاهير هوليود وبوليود.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تغطي سلسلةً من دراسات الحالات الدولية، وإستراتيجيات التصميم، والقدرة على التغيير، بالإضافة إلى عوامل نمو الاقتصاد المحلي، ودور السلوكيات الاجتماعية، والتفاعل مع الابتكار والتكنولوجيا، وصنع الفرح والسعادة والرفاهية، كما يقدم جدول الأعمال نموذجاً فاعلاً للترفيه، وطريقة التأثير وابتكار فرص الاستثمار، إلى جانب تقديم منصة للإعلان عن إستراتيجيات وشراكات ومبادرات جديدة لدعم وتطوير صناعة الترفيه.