ثقافة وفنون > الجمعية التاريخية وبرعاية امير عسير الاحتفال في النماص بوطن التاريخ وتاريخ الوطن
01/10/2019   5:18 م

الجمعية التاريخية وبرعاية امير عسير الاحتفال في النماص بوطن التاريخ وتاريخ الوطن

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النماص – باسر الاسمري

تحت رعاية الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز امير منطقة عسير تحتفلم الجمعية التاريخية السعودية في ملتقاها الرابع في مدينة النماص تزامنا مع احتفالات الوطن باليوم الوطني 89

وسعيقد الملتقى تحت شعار ( بلاد الحجر في التاريخ والآثار ) وصرح للوكاد الدكتور سعد بن عثمان رئيس فرع الجمعية في عسير والدكتور غرمان الشهري المنسق للملتقى انه قد تم مشاركة 6 جامعات وبلغ عدد البحوث والاوراق المقدمة من 120 شخصية اكاديمية من المهتمين بموضوع ومحاور الملتقى

وتم توجيه الدعوة لعدد من الاكاديميات للمشاركة بالبحوث ومناقشة ما سيقدم من معلومات

وقد استعدت ادارة التعليم في النماص بقيادة عبد الله عبد الرحمن ال قاسم لاستضافة الملتقى بالتعاون مع بيت الطالب في النماص وشاركت اعدد من موظفي وموظفات تعليم التماص وكذا طلاب وطالبات في التحضبر للملتقى

وستبدأ الجلسات صباح غدا الاربعاء والخميس

الجمعية التاريخية وبرعاية امير عسير الاحتفال في النماص بوطن التاريخ وتاريخ الوطن

ثقافة وفنون
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