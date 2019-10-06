علوم واختراعات > (العلوم والتقنية) تستعرض بمعرض (جايتكس) جهودها الابتكارية – See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191005/158835#sthash.RgmxnAfG.dpuf
06/10/2019   9:52 ص

(العلوم والتقنية) تستعرض بمعرض (جايتكس) جهودها الابتكارية – See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191005/158835#sthash.RgmxnAfG.dpuf

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ينتظر أن تستعرض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية جهودها في إدارة التسويق والابتكار في المعرض الدولي “جايتكس”، المنعقد في السادس من الشهر الحالي بمدينة دبي، بدولة الأمارت العربية المتحدة “أسبوع جايتكس للتقنية” في دورته الثامنة والثلاثين وسط توقعات بحضور أكبر عدد من المختصين والشركات العاملة .

وتعد المملكة شريكاً إستراتيجياً للمعرض الدولي بنسخته الحالية، إذ تهدف من خلال مشاركتها في المعرض لقسم (التقنية) إلى التعريف بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به في دعم الابتكار والتسويق بالمملكة، من خلال ستة برامج حيوية، منها 3 برامج تدعم التسويق بشكل مباشر، تتمثل في (خدمات المختبرات، البحث والتطوير، وتسويق التصنيع المتقدم)، فيما ثلاثة برامج أخرى تدعم خدمات الابتكار، وتشمل نقل التقنية، الاستثمار التقني وخدمة الحاضنات والمسرعة كواحدة من الخدمات المبتكرة التي يشارك من خلالها برنامج “بادر” في “أسبوع جيتكس” في قسم (المستقبل) كأحد أهم برامج المدينة الخاص بدعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية.

 

(العلوم والتقنية) تستعرض بمعرض (جايتكس) جهودها الابتكارية – See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news/2019/20191005/158835#sthash.RgmxnAfG.dpuf

علوم واختراعات
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