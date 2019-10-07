أخبار > السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
07/10/2019   10:02 ص

السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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ذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس أن المملكة العربية السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء تغريدة لوزارة الخارجية السعودية على «تويتر» قالت فيها: «تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب». وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء في التغريدة أيضاً أن المملكة تعمل على «إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة… وتجويد المشاريع القائمة»، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان «في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسّع الزراعي».

السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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