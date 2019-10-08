وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط اليوم 8 اكتوبر تستعد جامعة القاهرة المصرية لإطلاق مشروع «مصر خضراء» الذي يهدف إلى زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات، تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة، وبتنفيذ طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من إحدى الشركات الخاصة.
وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، في بيان صحافي، أمس، إن «المشروع يعد نموذجاً مبتكراً للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، بهدف الإسهام في التنمية المستدامة، لا سيما أن القطاع الزراعي المصري يمثل إحدى أهم الدعائم الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي».
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة «مصر المثمرة» العام الماضي، لزيادة الأشجار المثمرة في الشوارع والمدارس وجميع مدن وقرى الجمهورية.
وبادر عدد من المسؤولين المحللين في مصر بتنفيذ هذه المبادرة وتعميمها في المدن والمراكز والقرى، ليكون بمثابة حزام أخضر مع بقية المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل البستانية.
ويتضمن مشروع جامعة القاهرة زراعة أشجار الليمون والجوافة والبرتقال. وقال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، إن المشروع يحقق أهدافاً تربوية لكلية الزراعة بتوفير فرص التدريب العملي التطبيقي للآلاف من طلابها في مجالات تساعدهم في تحديد مسارات عملهم في المستقبل وإمدادهم بالخبرة العملية، بجانب دعم قدرات الكلية المادية والتقنية في القيام بمهامها التعليمية بأفضل الإمكانيات.
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