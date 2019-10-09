رشاد عبد الله الخير- الرياض
، شهد مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض توقيع عقد اتفاقية بين شركة تمور المتخصصة للتمور و شركة تمور الكورية لتصدير التمور الى كوريا ولمدة تصل الى خمسة سنوات ، حيث يعد هذا الاتفاق هو الاول في المملكة للتصدير الى كوريا الجنوبية
يأتي ذلك حرصاً على تحقيق اهداف الرؤية بين المملكة وكوريا الجنوبية وتأكيداً لمذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية التي وقعتها السعودية وكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر من العام 2017، سعيا إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة، وتمثل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بلديهما في هذه الاتفاقية، كما تم تشكيل لجنة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030 مكونة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين، يجتمعون سنويا لمتابعة مستوى تحقيق المشاريع والمبادرات المتفق عليها
وقد حضر توقيع الاتفاقية بين الشركتين كل من الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية
و وكيل وزارة الزراعة المهندس احمد العيادة وسعادة الدكتور محمد النويران الرئيس التنفيذي لمركز النخيل والتمور وا مازن الحماد من هيئة الصادات السعودية والقنصل الكوري في السعودية