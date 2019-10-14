يصل اليوم الأثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية فيما تعتبر زيارته الثانية بعد زيارته الرياض في عام 2007.
وبحسب صحيفة (موسكو تايمز)، فإن الأضواء تتسلط على زيارة بوتين بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط والتوسع التدريجي للمحادثات الثنائية بين السعودية وروسيا، فيما كشف مسؤولو البلدين عن أعمال تحضيرية مكثفة قبل اجتماع خادم الحرمين الشريفين والرئيس بوتين.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عشية الزيارة قوله: ”أنا مقتنع بأن القمة السعودية الروسية ستعطي دفعة قوية لشراكتنا متعددة المجالات، وستسهم في نموها النوعي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين“.
وذكرت الصحيفة ان توقيع اتفاقية أوبك لخفض إمدادات النفط العالمية عزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتمكنت موسكو والرياض كطرفين موقعين رئيسيين على الاتفاقية من تحقيق الاستقرار في أسعار النفط من خلال التفاعل المستمر ومراقبة السوق.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وفقا للصحيفة: سيتم توقيع حوالي 30 اتفاقية وعقدًا خلال زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد ”كيريل ديميترييف“، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF)، على ما قاله وزير الطاقة، مشيرًا إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية تخططان لتوقيع اتفاقيات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار. –
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