بكين 14 أكتوبر 2019 (شينخوا) أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية مؤخرا، أن حجم التجارة بين الصين والسعودية وصل إلى 50.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بزيادة 28.8 بالمائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 15.5 مليار دولار أمريكي في أول خمسة أشهر، بزيادة 38.0 بالمائة على أساس سنوي، فيما وصلت واردات الصين من السعودية إلى 35.2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بزيادة 25.2 بالمائة على أساس سنوي.
وفي شهر أغسطس وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 6.8 مليار دولار أمريكي، بما فيه 4.8 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و2.0 مليار دولار أمريكي لصادراتها إلى السعودية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.