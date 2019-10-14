القاهرة 13 أكتوبر 2019 (شينخوا)
وقعت وزارة النقل المصرية، اليوم (الأحد) على عقود تنفيذ القطار الكهربائي في شرق القاهرة، بمشاركة شركة (أفيك إنترناشونال) الصينية.
وذكرت الحكومة المصرية، في بيان على صفحتها بموقع “فيس بوك”، إن وزير النقل كامل الوزير شهد توقيع عقد الصيانة للأنظمة والوحدات المتحركة بمشروع القطار الكهربائي ” السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” لمدة 13 سنة بإجمالي 110 ملايين دولار.
ووقع على العقد كل من عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إحدى هيئات وزارة النقل المصرية، ونائب رئيس شركة أفيك إنترناشونال.
كما تم توقيع عقود تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بواسطة الشركات المصرية، بإجمالي تكلفة 461 مليون دولار.
وقال وزير النقل كامل الوزير، إن الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” بدأ تنفيذها منذ مايو الماضي، حيث استلمت الشركات المواقع على الأرض، وبدأت في أعمال الرفع المساحي والتصميمات.
وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.
ويبلغ طول القطار المكهرب 70 كيلو مترا، وسيخدم 350 ألف راكب يوميا، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا.
ووفقا للبيان، تقوم شركات المقاولات المصرية بكل الأعمال المدنية للمشروع من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها.
بينما ستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب التنفيذ.