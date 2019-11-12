واس – الرياض
حصلت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI “وشركة الإلكترونيات المتقدمة “AEC “على أولى
التراخيص الخاصة بمزاولة مجال التصنيع العسكري, جرى إصدارها من قبل الهيئة العامة للصناعات
العسكرية GAMI ,مثمنتين الشركتين دعم وثقة الهيئة في إصدار التراخيص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في الرياض, حيث جرى خلاله استعراض إنجازات الهيئة
وبرامجها المستقبلية. وثمن الرئيس التنفيذي لشركة SAMI الدكتور أندرياس شوير جهود ودعم معالي
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في دعم الشركات
المحلية للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية، مؤكداً التزام كل من الشركة السعودية للصناعات
العسكرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة بدعم استراتيجية وبرامج الهيئة، مشيداً بإنجازات الهيئة في
الفترة القصيرة منذ تأسيسها, بالإضافة إلى خططها الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
وفي ومقدمتها توطين 50 %من إنفاق المملكة العسكري.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج، أن برنامج تراخيص
مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية يمثل أولى الخطوات
لتنظيم القطاع العسكري في المملكة، حيث يسهم التنظيم بتوطين 50 %من إنفاق المملكة في قطاع
الصناعات العسكرية، ويساعد على فتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يمثل دعماً
كبيراً لواحد من القطاعات الاستراتيجية الهامة ويدفع بها قدماً.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI قد حققت العديد من النجاحات من ضمنها
الاستحواذ مؤخراً على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC ،التي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة
الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة
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