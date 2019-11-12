رصدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم , عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس من مقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، حيث بدأ العبور الساعة 3:35 م وشوهد على شكل نقطة صغيرة تتحرك في قرص الشمس من اليسار إلى اليمين وسط السحاب الذي كان يحجب الشمس من وقت إلى آخر, ووصل إلى أقرب نقطة من مركز الشمس الساعة 5:05 م حتى غربت الشمس عن مدينة الرياض، وسيستمر العبور غير المشاهد في المملكة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وأوضح مدير المركز الوطني للفلك في المدينة الدكتور ثامر الرفاعي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ظاهرة العبور تحدث – بقدرة الله تعالى – عند مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس بسرعة 48 كيلومترًا في الثانية على شكل نقطة في ظاهرة كونية تتكرر مع كوكب الزهرة كون مدارهما حول الشمس أصغر من مدار الأرض.
وقال الدكتور ثامر الرفاعي : إن عبور كوكب عطارد يحدث من 12 إلى 13 مرة في القرن الواحد، وعادة يكون خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام, وسبق أن حدث هذا العبور في تاريخ 1437/8/2هـ الموافق 2016/5/9م، واليوم حدث هذا العبور وسيكون العبور التالي له بإذن الله بعد 13 عامًا أي في تاريخ 1454/8/9هـ الموافق 2032/11/13م.
وقام الباحثان حاتم الدعجاني وفواز الشهري المتخصصان في علوم الفلك والفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برصد هذا العبور من مقر “واس” عن طريق التلسكوبين (سيلسترون) وذلك منذ لحظة بدء العبور حتى وصل إلى ذروته وسط تحركات كثيقة من السحب التي حالت في أوقات زمنية متفرقة من رؤية العبور بشكل واضح.
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