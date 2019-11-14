بكين 14 نوفمبر 2019 (شينخوا)
كشفت الصين اليوم الخميس عن تجربة محاكاة لعملية تحليق وتفادي عقبات والهبوط على سطح كوكب المريخ لمسبار فضائي.
وأجريت التجربة على أرض تجريبية، هي الأكبر في آسيا لاختبار الهبوط على أجسام خارج كوكب الأرض، وذلك في محافظة هوايلاي بمقاطعة خبي في شمالي الصين.
وتخطط الصين لإطلاق مسبار المريخ في عام 2020، بهدف استكمال التحليق في المدار والهبوط والتجوال في مهمة واحدة، وهو إنجاز غير مسبوق، وفقا للمصلحة الوطنية الصينية للفضاء.
وتعتبر عملية الهبوط الآمنة على سطح المريخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المهمة.
وحاكت التجربة الجاذبية على المريخ التي تساوي حوالي ثلث الجاذبية الأرضية، من أجل اختبار تصميم مركبة الهبوط.
وتمت دعوة سفراء ودبلوماسيين من 19 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا والبرازيل، فضلاً عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ للاضطلاع على التجربة.