بكين 14 نوفمبر 2019 (شينخوا)
أطلقت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية يوم الأربعاء برنامجاً دوليا في علم الزراعة لتعزيز تعاونها مع شركائها العالميين في تطوير العلوم والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.
ويخطط البرنامج لاستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة لتعزيز البحث العلمي والابتكار الرائد والمجالات الأساسية والرئيسية لمواجهة التحديات المشتركة للتنمية الزراعية العالمية، ودفع البحوث وتطوير التكنولوجيات الناشئة إلى الأمام.
تم إعلان البرنامج خلال المنتدى العالمي السادس لقادة العلوم والتكنولوجيا الزراعية، الذي عقد في مدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وأبدت أكثر من 20 مؤسسة زراعية من بلدان أخرى ومنظمات دولية تحضر المنتدى اهتمامًا ورغبة في المشاركة في البرنامج.
وأسست الأكاديمية شبكة واسعة من التعاون الدولي وشاركت مع مؤسسات البحوث الزراعية من أكثر من 100 دولة ومنطقة و40 منظمة دولية إضافة إلى شركات متعددة الجنسيات وهيئات تمويل.