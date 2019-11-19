بكين 19 نوفمبر 2019 (شينخوا)
ذكرت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين أن الحكومة المركزية في الصين قد قدمت جزءا من أموال عام 2020 لتخفيف حدة الفقر إلى الحكومات المحلية.
بلغ إجمالى أموال الإغاثة من الفقر خلال عام 2020 في 28 منطقة على مستوى المقاطعة 113.6 مليار يوان (حوالى 16.2 مليار دولار امريكى)، وهو ما يمثل 90 بالمائة من ذلك المسجل في عام 2019، وفقا للوزارة.
سيتم استخدام حوالي 14.4 مليار يوان من الأموال لدعم المناطق التي تعاني من الفقر المدقع، بما في ذلك التبت وشينجيانغ وأجزاء من مقاطعات سيتشوان ويوننان وقانسو.
وقالت الوزارة إن سلطة مراجعة واعتماد استخدام أموال التخفيف من حدة الفقر يجب أن يتم تفويضها إلى الحكومات على مستوى المحافظات، ويجب عدم استخدام الأموال في أي مشروع أو مهمة لا علاقة لها بالحد من الفقر.
تهدف الصين إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2020. ومع اقتراب الموعد النهائي، تركز البلاد على أفقر الناس في البلاد، الذين يسكنون بشكل رئيسي في الجبال العميقة ذات البيئات الطبيعية غير المواتية والبنية التحتية المتخلفة، أو لديهم احتياجات خاصة