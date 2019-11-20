بكين 19 نوفمبر 2019 (شينخوا)
انطلق منتدى التعاون الصيني العربي للسياحة عام 2019 اليوم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين بحضور نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني تشانغ شيوي والأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة حسام درويش ورئيس هئية تنشيط السياحة المصرية أحمد يوسف ورئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين جي جين بياو.
وقال تشانغ شيوي نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني خلال كلمة الافتتاح، إن الوزارة أقامت هذه الفعالية بالتعاون مع الجانب العربي من أجل تنفيذ المحتويات ذات الصلة بدفع إنشاء آلية التعاون السياحي الصيني العربي التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع الثامن على المستوى الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، آملا في أن تشترك الأطراف المختلفة خلال جلسات المنتدى الحوارية لمناقشة أسس التعاون السياحي الصيني العربي وفرص تطويره ووضع خطط للتعاون السياحي واتجاهه، وتشكيل آلية ومنصة متعددة الأطراف للتعاون السياحي بهدف مواصلة تعميق التعاون السياحي بين الجانبين.
ومن جانبه، قال حسام درويش الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة، إن الصين والدول العربية تتمتع بامكانيات كبيرة في التعاون السياحي وأن الجانب العربي يتطلع الى التبادل والتعاون مع الصين في مجال السياحة بشكل أكثر فاعلية وشمولا، مشيرا إلى ثقته أن التعاون الجماعي بين الجانبين الصيني والعربي في الثقافة والسياحة سيصبح نموذجا للتعاون في مختلف المجالات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني بجهود الجانبين المشتركة، بما يعزز التعاون الإنساني والثقافي ضمن البناء المشترك للحزام والطريق وتشكيل مجتمع المستقبل المشترك للجانبين الصيني والعربي.
يذكر أن مسؤولين عن قطاع السياحة وممثلين من أوساط السياحة والتعليم من الصين ونحو 20 بلدا عربيا مثل الجزائر والامارات ومصر والمغرب وسفراء من الدول العربية لدى الصين حضروا المنتدى، حيث ناقشوا التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين الصيني والعربي واعربوا عن قناعاتهم بأن على الجانبين تعزيز التبادل بين الحكومات وانشاء آلية للتعاون السياحي وتقوية البناء المشترك للسوق وتشكيل منصة للتعاون السياحي وتعزيز التعاون في التراث وتطوير منتجات تجمع بين الثقافة والسياحة وتعزيز التعاون في التدريب لخلق أشخاص قادرين في المجالين الثقافي والسياحي.