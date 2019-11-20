بكين 20 نوفمبر 2019 (شينخوا)
تتبنى المستشفيات الصينية تقنية جراحية جديدة لعلاج سرطان الرئة في المراحل المبكرة وأصدرت شريط فيديو تدريبي للأطباء.
وقال ليو يانغ مدير قسم الجراحة الصدرية في المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي، إنه باستخدام تقنية تسمى “استئصال الجزء التشريحي الرئوي”، لا يتعين على الجراحين إزالة الفص الرئوي بأكمله لعلاج العقيدات، بل جزء الرئة التي توجد فيها العقيدات فقط، وهو تغير جذري في كل من التقنيات وتأثير ما بعد الجراحة.
وتتكون الرئتان من فصوص، اثنتان على اليسار وثلاثة على اليمين، وينقسم كل فص في الرئة إلى فروع صغيرة تسمى شرائح الرئة.
وقال ليو إن هذه التقنية تستخدم التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، الذي يسمح للأطباء بإجراء عمليات جراحية أكثر دقة تحت المنظار الصدري وبالتالي الحفاظ على أنسجة رئة أكثر صحة.
وقام بعض المستشفيات الرائدة بإجراء العمليات الجراحية بانتظام، لكن تعقيد التقنية هذه منعها أن تصبح تقنية سائدة في جميع أنحاء البلاد.
وقام ليو وزملاؤه بتصوير شريط فيديو تدريبي، ونظمت جمعية الأطباء الصينيين والمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي العديد من البرامج التدريبية لنحو 1000 طبيب في أنحاء البلاد.