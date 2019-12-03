أعلنت وكالة أخبار المرأة تعيين الباحثة القانونية والمحامية التونسية جيهان العرفاوي سفيرة لها في دبي ،وكلفتها بالتواصل مع هيئات المجتمع العربي لاسيما المؤسسات والمنظمات النسوية ،وأسند لها مهمة التواصل مع الجهات الدولية ونسج علاقات العمل المشتركة والتشبيك معها.
وعبرت السفيرة جيهان العرفاوي عن سعادتها بتكليفها سفيرة لـ ” وكالة أخبار المرأة ” كونها منصة إعلامية عربية وعالمية متخصصة في قضايا وشؤون المرأة ، مؤكدة أنها ستمثل الوكالة خير تمثيل أمام الجهات المعنية بالأمر ، وستعمل على تحريك سيولة نشاطها كسفيرة لـ ” وكالة أخبار المرأة ” في العالم العربي ، وبناء وإقامة أوثق العلاقات المختلفة مع الأجسام الشبيهة.
وأوضحت السفيرة العرفاوي أن الإعلام العربي بحاجة لتصحيح مفردات كلماته ومصطلحاته فيما يتعلق بالمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة من منظور النوع الإجتماعي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستعمل جل جهدها لتحسين صورة المرأة العربية في مجالات عديدة وتلافي النظرة النمطية السائدة في وسائل الإعلام.
وأوضحت العرفاوي أنها ليست سفيرة علامة تجارية أو مسائل عاطفية ،ولا تحمل ألقاب وهمية ،بل هي سفيرة لمنظومة من القيم والأخلاق الرفيعة التي تتمتع بها المرأة العربية وستعمل على ترسيخها من خلال الحرص والعزم والمثابرة والإدراك بأهمية العمل لصالح المرأة العربية.
ولفتت العرفاوي الإنتباه إلى أهمية تكامل الأدوار ما بين الإعلام والقانون فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا وحقوق المرأة والعمل على التنسيق الدائم والكامل بينهما لنفض التشوهات التي علقت بكلا المجالين عبر سنوات عديدة.
وأضافت العرفاوي أن وجودها كسفيرة في دبي يحمل في طياته فوائد ومزايا كبيرة لما تتمتع به دبي من مكانة وأهمية عالمية وعربية كونها مزيج من تفاعل الحضارات والثقافات من جميع أرجاء المعمورة ،ولما يحمله نهج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي من مفاهيم إنسانية شامخة ومنطلقات أصيلة على صعيد إرساء قاعدة واسعة من التسامح والسلم الأهلي.
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للسفيرة جيهان العرفاوي
– باحثة ومحكمة قانونية ومحامية في دبي.
– معدة لمسودة قانون ضد العنف المسلط ضد المرأة ووضع الخطة الوطنية لتطبيق قرار 1325 المتعلق بالمرأة والامن والسلام.
– ناشطة في مجال حقوق المرأة العربية والإفريقية
– ساهمت في العديد من الحملات المناصرة لقضايا المرأة في العالم العربي.