بكين 3 ديسمبر 2019 (شينخوا)
أقامت جمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية وسفارة فلسطين لدى الصين بشكل مشترك حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوم الصداقة الصينية – العربية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين صباح اليوم الثلاثاء.
وحضر الحفل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، ونائبة رئيس جمعية صداقة الشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، ورئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين يانغ دان، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، وغيرهم من السفراء العرب لدى الصين وشخصيات من الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية وكذلك الأساتذة والطلاب من جامعة الدراسات الأجنبية في بكين.
وقال تشاي جيون في كلمته الرئيسية إن الصين بصفتها صديقا وشريكا وشقيقا طيبا للشعب الفلسطيني، فهي داعم ثابت لمحادثات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي على دفع محادثات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية قدما، والسعي من أجل تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، ألقى أنور عبد الله السفير البحريني لدى الصين، ومحمود حسين الأمين رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين، وفريز مهداوي سفير فلسطين لدى الصين، كلمات خلال الحفل، أعربوا عن تقديرهم لدور الصين الرائد وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.