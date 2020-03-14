ووخه 12 مارس 2020 (شينخوا)
في الصورة الملتقطة يوم 11 مارس 2020، قروية من قرية فوتاي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، تقوم بتجفيف الفطر الأسود في قاعدة لزراعة الفطر الاسود لمكافحة الفقر. وتأسست قاعدة الفطر الاسود لتخفيف حدة الفقر في فوتاي في أبريل 2018 بإجمالي استثمار قدره 3 ملايين يوان ( حوالي 431617 دولارا أمريكيا). وساعدت القاعدة 12 أسرة منخفضة الدخل في القرية على التخلص من الفقر، بزيادة سنوية قدرها 20 الف يوان ( 2877 دولارا أمريكيا) لكل اسرة في المتوسط. وفي الأيام الاخيرة، دخل الفطر الأسود فترة الانتقاء وبدأ القرويون أعمال الفرز وسط تدابير مكافحة فيروس (كوفيد-19).