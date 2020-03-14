الكويت 13 مارس 2020 (شينخوا) كشف المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله الصباح اليوم (الجمعة) عن سعي مؤسسة الموانئ الكويتية للاستفادة من التجربة الصينية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الصباح، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن المؤسسة تتعاون مع مختلف الجهات للاستفادة من خبراتهم وبالذات الخبرة الصينية.
وأضاف “نحن نتعاون ليس فقط مع وزارة الصحة وانما مع الموانئ المختلفة وعلى اتصال مستمر مع موظفي السفارة الصينية في الكويت حتى نطلع على أخر المستجدات لحماية الموانئ اسوة بالخبرة التي اكتسبتها الموانئ الصينية”.
ولفت المسؤول الكويتي إلى حرص مؤسسة موانئ الكويت على الاستفادة من أي إجراء يتخذ عبر العالم لحماية البلاد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الموانئ الأساسية لدولة الكويت وهما كل من مينائي الشويخ والشعيبة يستقبلان بانتظام المواد الاستهلاكية.
وطمأن الشيخ يوسف العبد الصباح المواطنين والمقيمين بشأن توفر المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن الكويت تملك مخزونا من المواد التموينية يكفي لمدة عام كامل، قائلا إن مؤسسة الموانئ مستمرة في تنزيل البضائع كما هو المعتاد وقامت اليوم الجمعة بتنزيل سفينة تحمل حمولة حبوب تابعة لشركة المطاحن.
وتحدث الصباح عن إجراءات استباقية اتخذتها مؤسسة الموانئ الكويتية في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا أبرزها اغلاق ميناء الدوحة لعدم استقبال السفن الخشبية التي تحتك سفنها وطواقمها، بموظفي المؤسسة ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك، موضحا أن السفن التجارية يتم استقبالها جميعا بعد ان تخضع طواقمها للفحص الطبي في عرض البحر من قبل فريق متخصص تابع لوزارة الصحة.
وذكر الشيخ يوسف العبد الله الصباح أن الفرق الطبية لم ترصد إصابة اي ملاح أو فرد من طواقم السفن التجارية بفيروس كورونا.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 100 حالة اليوم (الجمعة) بعد اكتشاف 20 حالة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
واتخذت الكويت عدة اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بينها وقف الطيران التجاري بدءا من منتصف ليلة (الجمعة) وإغلاق كل المساجد حتى إشعار أخر، بالاضافة إلى إغلاق الحدائق العامة وايقاف المواصلات العامة وتعطيل العمل والدراسة حتى الـ29 من مارس الجاري.