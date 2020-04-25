دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام, الذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.
ووضع المصلى الجديد المقدرة مساحته بـ210م2 على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث صُمم ونُفذ بالكامل خلال 18 يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.
وشارك في تصميمه وتنفيذه 9 مهندسين وخبراء سعوديون من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى 75 عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.