الرياض 26 إبريل 2020 (شينخوا)
وقعت كل من المملكة العربية السعودية والصين اليوم (الأحد) على عقد بقيمة 995 مليون ريال (265 مليون دولار) لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص مرض فيروس كورونا المستجد.
ويشمل العقد توفير جميع الأجهزة والمستلزمات، و500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميًا، وتدريب الكوادر السعودية، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)
وبموجب العقد سيتولى الفريق الصيني الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر ، بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لمليون عينة ، وتهدف السعودية من هذه الإجراءات دعم إدارة خطط مكافحة انتشار مرض فيروس كورونا المستجد.
وقد تم التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد (نوبكو) والشركة الصينية (بي جي أي) بمصادقة الدكتور عبد الله الربيعة ممثلًا لحكومة المملكة العربية السعودية والسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ ممثلا للحكومة الصينية.
ويعد هذا العقد وقيمته 995 مليون ريال سعودي من أكبر العقود التي ستوفر فحوصات تشخيصية لمرض فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة عمدت شراء فحوصات من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية ليصل عدد الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص وتمثل قرابة 40 في المئة من عدد سكان المملكة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 1223 حالة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 17522، بينما هناك 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة، وسجلت المملكة ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع الوفيات بسبب مرض فيروس كورونا إلى 139 حالة
وقد أعلنت المملكة اليوم عن بدء رفع منع التجول التام وتحويله لحظر جزئي على جميع المناطق، مع الإبقاء على منع التجول الكامل، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها، واستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها ، مع استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة.