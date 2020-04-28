تمكن فريق علمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام من تسجيل براءة اختراع لـمادة يتم بهامعالجة ملابس الممارسين الصحيين من غطاء الرأس والكمامات وملابس الحماية لمنع انتقال الميكروباتوالفيروسات بينهم والمرضى. واظهر الابتكار نجاحا كبيرا في استخدامه للممارسين الذين يتصدونلمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويتكون الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع الذي تم تسجيله عالميا في الولايات المتحدة
الأمريكية من الدكتورة ريم الجندان والدكتور خالد فكري سلامة وهما من منسوبي جامعة الإمام
عبدالرحمن بن فيصل، واللذان أشارا إلى أن التطبيق العملي على الاختراع أثبت كفاءة عالية.
وقال وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي أن الاختراع
الجديد يؤكد الكفاءة والمكانة العلمية للمختصين السعوديين والذين يساهمون بشكل كبير في
الابتكارات واحتواء الأمراض الوبائية، معبرا عن تهانيه للفريق. وأشارت الدكتورة ريم الجندان إلى أن الاختراعيسهم في مرحلة الوقاية عن طريق إضافة مادة نانو أكسيد التيتانيوم بعد معالجة كيمائية
و نانوية«محدودة التأثير» على مختلف أنواع الأقمشة المستخدمة لملابس الممارسين الصحيين وأغطية الرأسوالكمامات.
وأفادت أن المادة المبتكرة مضادة للميكروبات وتقلل من احتمالية انتشار العدوى عند تنقّل الممارسين
الصحيين بين المرضى، كما يمكن استخدامها في الأقمشة المعالجة كيميائيا ونانويا، مشيرة الى تسجيلالاختراع بمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة بعنوان (طريقة مبتكرة لعمل أقمشة مضادة
للميكروبات) وتم نشره كبراءة اختراع في 16أبريل الجاري.
نقلا عن صحيفة المدينة