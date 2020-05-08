منوعات > مواطنة سعودية طلبت ترخيصا للسفر برا فامنت لها الصحة طائرة لعلاج بنتها
08/05/2020   3:49 م

مواطنة سعودية طلبت ترخيصا للسفر برا فامنت لها الصحة طائرة لعلاج بنتها

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وفقا لما نشرته صحيفى الرياض اليوم 8 مايو 2020 فقدتفاجأت المواطنة شيماء عبدالمتين بتأمين طائرة طبية لنقل طفلتها ميس من المدينة المنورة إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض لاستكمال علاجها ، بعد أن تقدمت بطلب تصريح للتنقل البري بالسيارة ، وبعد يوم واحد من إرسال التقارير الطبية لوزارة الصحة ، حيث تعاني ابنتها من تأخر في النمو وضعف في العضلات.

وقالت أم ميس : لم أتوقع سرعة التجاوب ، كنا نسعى للسماح بالسفر برا للرياض ، فتم التواصل مع وزارة الصحة التي تجاوبت معنا وفوجئنا بتأمين طائرة خاصة وسكن خاص ، حيث تم نقلنا من المنزل بسيارة إسعاف إلى طائرة الإخلاء الطبي ، واستمرت العناية والرعاية والاطمئنان حتى وصولنا ، نافية أن يكون لديها أي واسطة ، وأزجت المواطنة شكرها لقيادة المملكة – حفظها الله – التي جعلت صحة وسلامة المواطنين في أعلى سلم أولوياتها ، مشيدة بجهود وزارة الصحة التي حرصت على تقديم الخدمة الطبية مع صعوبة التنقلات وإغلاق الطيران خلال الظروف الحالية.

مواطنة سعودية طلبت ترخيصا للسفر برا فامنت لها الصحة طائرة لعلاج بنتها

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