ويواصل مركز اتصال الصحة 937، تقديم خدماته للمستفيدين، حيث يعد صوتا للمستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.
ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف اختصاصي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).
ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء.• خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية.• خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين.• الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية.• خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.• خدمة الشكاوى والبلاغات.• خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية.• خدمة الاستفسارات العامة.• متابعة المعاملات.)
ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته ( الرقم الموحد 937• “تويتر” saudimoh937 البريد الإلكتروني 937moh.gov.sa• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي