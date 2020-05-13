بكين 13 مايو 2020 (شينخوا) تم نشر النسخة العربية الإلكترونية لكتاب صيني للأطفال تحت عنوان ” وداعا، يا فيروس كورونا المستجد!”، قام بترجمته فيصل وانغ يو يونغ، الأستاذ من جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، مؤخرا في الدول العربية، بهدف تعميم المعرفة لمكافحة الفيروس وحماية صحة الأطفال، الأمر الذي حظي بثناء من القراء العرب.
يذكر أن النسخة الأصلية للكتاب التي تم نشرها في فبراير العام الجاري قد حصلت على إقبال واسع في الصين، حيث جذبت أكثر من 100 ألف شخص/مرة لقراءتها.
وتتضمن محتويات الكتاب “ما هو فيروس كورونا الجديد”، و”من أين يأتي الفيروس”، و”كيف ينتشر الفيروس”، و”كيف ينتشر الفيروس من شخص لآخر”، و”ما الضرر الذي سيسببه الفيروس للأشخاص”، و”كيف يحارب العلماء والأطباء والممرضات ضد الفيروس”، و”كيفية الابتعاد عن الفيروس والقضاء عليه”، حيث أن لغة الكتاب بسيطة ومحتواه طريف يهدف إلى توجيه الأطفال لتطوير عادات النظافة الجيدة.
جدير بالذكر أن الدكتور وانغ كرّس أعمال الترجمة العربية للمؤلفات الكلاسيكية الصينية منذ فترة طويلة. وخلال السنوات الأخيرة، تم إصدار النسخة العربية للمؤلفات الكلاسيكية الصينية، بما فيها ((شيون تسي)) و((ليه تسي)) و((أحاديث عن جذور الحكمة)) وغيرها، في لبنان.
وقال وانغ إن المؤلفات الكلاسيكية الصينية زاخرة كالبحار الواسعة، وباهرة كاللآلئ اللامعة، متوقعا أن تساهم أعمال ترجمة المؤلفات الكلاسيكية الصينية من اللغة الصينية القديمة إلى اللغة العربية في خدمة الشعوب العربية للاستفادة منها وتقديم مساهمة ملموسة في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.”