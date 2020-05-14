وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية في الدولة، ومدتها 10 سنوات، لـ212 طبيباً وطبيبة.
وتأتي هذه البادرة تقديراً من الشيخ محمد بن راشد، للجهود الكبيرة التي قام بها هؤلاء الأطباء العاملون بهيئة الصحة في دبي، خلال الفترة الماضية، ولا سيما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وما قدموه من نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني، من خلال مسؤوليتهم المباشرة عن تقديم الراعية الطبية للمصابين، ولما أبدوه من تفانٍ وإنكار للذات في الاضطلاع بمهامهم والقيام بعملهم على الوجه الأكمل ضمن خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس، والتصدي له، والحد من انتشاره ضمن كثير من المواقع.
وأعرب نائب رئيس دولة الإمارات عن تقديره لجهود الكوادر الطبية وأطقم التمريض كافة، وكذلك العناصر الإدارية المساندة على امتداد الدولة «لما تمثله تلك الجهود من ركيزة أساسية لعملية التصدي لفيروس كورونا ومحاصرته، وضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصابين؛ حيث يواصل الجميع أدوارهم بكل الحب والولاء لهذا الوطن الغالي، سواء من أبنائه وبناته أو المقيمين والمقيمات على أرضه».
وأكد أن «دولة الإمارات ستتخطى هذه الأزمة بإذن الله – تعالى – بفضل هذه اللُحمة القوية التي يتميز بها نسيج المجتمع الإماراتي، ليبقى دائماً النموذج والقدوة في وحدة إرادة أفراده، واجتماعهم على قلب رجل واحد في الوقوف بكل قوة في وجه كل التحديات».
يُشار إلى أن «الإقامة الذهبية» تمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بها الزوج/الزوجة والأبناء، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في مجالات عملهم.
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