وقّعت مساء الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع سعودي – أميركي مشترك في مجال المنظومات الأرضية، ويُعدّ هو الأول من نوعه بالمملكة، وبملكية ذات غالبية سعودية.
وسيضمّ المشروع الذي يقام بين شركتي «التدريع للصناعة» السعودية و«أوشكوش كوربوريشن» الأميركية، مزيجاً من خبرات «أوشكوش ديفنس» الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأميركي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة، التي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في المملكة على مدى 20 عاماً.
من جانبه، قال المهندس فوزي صبري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«التدريع»، إن «الجهود الحالية التي تبذلها السعودية في مجال الصناعات، لا سيما الصناعات العسكرية، تتطلب منا المضي قدماً واتباع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما يتعلق بأمن الوطن، ورفع كفاءة الصناعات العسكرية، ودعم المواهب والقدرات البشرية السعودية التي نعوّل عليها من خلال توفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة».
من جهته، أكد جون براينت، رئيس «أوشكوش ديفنس» ونائب رئيس «أوشكوش كوربوريشن»، أن «أوشكوش كوربوريشن» و«التدريع» عملتا معاً، وبشكل وثيق، منذ أكثر من عامين، لتأسيس هذا المشروع المشترك، من خلال نقل التقنية والقدرات الخاصة به.
وأضاف: «نحن متحمسون للغاية من أجل التعاون مع هذه الشركة السعودية ذات التاريخ الراسخ، وفي وقت تشهد المملكة لحظاتها التاريخية الكبيرة، حيث سيساعد هذا المشروع الجديد في دعم مستهدفات (رؤية 2030) من خلال إيجاد فرص العمل، وتوطين الإنفاق الخاص بالدفاع، والمساهمة في واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعاً»
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