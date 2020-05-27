تداول مستخدمو الفيسبوك بوك والسوشيال ميديا، في مصر، جلسة تصوير لمريض مصاب بفيروس كورونا وطبيبة من داخل مستشفي دار الشفاء بالمنصورة أعلنا خطتهما داخل العزل .وفق ما نشرته صحف مصرية.
وأعلن الشاب خطوبته على الطبيبة المتابعة لحالته أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى، بعد فترة من تلقي العلاج.
وتعبر الصور عن متابعة الطبيبة للمريض بالملابس الطبية، وأصبحت الأكثر تداولا على السوشيال ميديا بعد إعلان خطبتهما وانتشار جلسة التصوير التي أجريت بالمستشفي .
واحتفل العروسان بالخطوبة فى المكان نفسه الذي جمعهم في أول مرة وأجريا مراسم “الخطوبة” مع تصوير أول جلسة تصوير بالمستشفى.