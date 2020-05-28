بيروت 27 مايو 2020 (شينخوا) وقعت الصين ولبنان اليوم (الأربعاء)، اتفاق تعاون يهدف إلى انشاء مراكز ثقافية في البلدين، وفق بيان صدر عن سفارة الصين في بيروت.
ووفقا للاتفاق، ستقيم الصين ولبنان مراكز ثقافية في عاصمتي البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
ووقع الاتفاق عن الجانب الصيني سفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان فيما وقعه عن الجانب اللبناني وزير الثقافة عباس مرتضى خلال حفل أقيم في مقر وزارة الثقافة اللبنانية في بيروت.
وقال السفير وانغ، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن الصين ولبنان حضارتان قديمتان لهما تاريخ طويل، وإن طريق الحرير القديم ربط البلدين معا، مما جعلهما شريكين في العمل المشترك لبناء طريق الحرير الجديد لتعزيز التبادل الإنساني بين البلدين.
وأشار وانغ إلى أن الاتفاق الجديد يعد علامة فارقة في مجال التبادل الثقافي بين الصين ولبنان.
وقال إن إنشاء المراكز الثقافية سيوفر منصة أوسع للتبادل الثقافي والتعلم المتبادل بين البلدين.
بدوره، قال الوزير مرتضى إن لبنان والصين دولتان صديقتان ترتبطان بعلاقات مميزة وتحرصان على التعاون في مختلف القطاعات وخاصة في المجال الثقافي.
ولفت الى أن إنشاء المراكز الثقافية سيعزز التبادل الثقافي بين البلدين، مؤكدا أن وزارة الثقافة اللبنانية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لاقامة مركز ثقافي صيني في لبنان.