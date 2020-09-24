بكين 23 سبتمبر 2020 (شينخوا)
قال تركي بن محمد الماضي، سفير المملكة العربية السعودية لدى بكين، خلال حفل استقبال أقيم يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، إن الصين تمثل للسعودية صديقا موثوقا به كما أن السعودية للصين صديق يعتمد عليه، مؤكدا أنهما نعم الصديقان والشريكان لبعضهما البعض وأن المملكة تعمل مع الصين جنبا إلى جنب لتأكيد مبادئ الصداقة والمنفعة المتبادلة، وتستشرف مستقبل العلاقات بين البلدين بنظرة متفائلة لتحقيق المزيد من الرفاه والنمو والاستقرار لشعبي البلدين.
وأوضح السفير السعودي أنه خلال السنوات الأخيرة، تسارعت خطوات المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” الصينية و “رؤية 2030” السعودية، ما يعزز التعاون المتكامل بين الصين والسعودية ويخدم الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مضيفا أن السعودية تلمس النتائج المثمرة للمشروعات المشتركة بين البلدين، وأنها ستواصل الدفع باتجاه المواءمة بين هاذين البرنامجين لأن الصين شريك مهم للسعودية.
واستطرد الماضي قائلا إنه منذ تفشي جائحة كوفيد-19 أجرى زعيما البلدين ثلاث مكالمات هاتفية لبحث سبل التضامن والتكاتف لمواجهة الجائحة وتجاوز آثارها، ما سطر صفحة جديدة باهرة في تاريخ الصداقة والتعاون بين البلدين. وقال السفير إن البلدين أحرزا تقدما ملحوظا في تعزيز العلاقات الثنائية منذ بداية هذا العام ولاسيما في مكافحة جائحة كوفيد-19، وإن السعودية تقدر للصين حزبا وحكومة وشعبا مشاعر المودة المتبادلة، معبرا عن الشكر الجزيل للصين على تعاونها ودعمها الفني وضمانها تدفق الإمدادات الطبية للسعودية رغم ظروف الوباء.
وفي معرض إشادته بالدور الذي اضطلع به الطب الصيني التقليدي في معركة الصين ضد الوباء، أوضح السفير أن الشركات الصينية والخبراء والأطباء الصينيين يساهمون إلى حد كبير في دعم السعودية لمكافحة كوفيد-19، بينما هناك أكثر من 500 خبير صيني يعملون في السعودية وخصوصا في مجال الاختبارات، لافتا إلى أن المملكة ستعمل على الاستفادة من التجارب والنتائج الإيجابية التي أحرزها الطب الصيني التقليدي في مكافحة الوباء.
وخلال كلمة ألقاها في حفل الاستقبال، قال قو شنغ تسو، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن العلاقات الثنائية بين البلدين قطعت أشواطا بعيدة على مدى العقود الثلاثة المنصرمة، حيث تعمقت الثقة السياسية المتبادلة وتزايدت الإنجازات المثمرة للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والثقافة وغيرها، مضيفا أن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع السعودية لجعل التعاون الودي بين الصين والسعودية يخدم البلدين وشعبيهما بشكل أفضل.