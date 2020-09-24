الباحة: علي الزهراني
بمناسبة اليوم الوطني المجيد 90 و في بادرة متميزة وغير مسبوقة قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الأستاذ حسن بن محمد الزهراني بزيارة جنودنا البواسل وحراس الأمن المخلصين في منطقة الباحة وقدم لهم بطاقات شكر شعرية، وقال الأستاذ حسن الزهراني : تشرفت اليوم بلقاء هؤلاء الأبطال المخلصين في مواقعهم، وقدمت لهم الشكر شعرا باسم الوطن والقيادة والمثقفين وكل مواطن سعودي وبعض إصدارات النادي وميداليته ووردة بيضاء كقلوبهم. وأضاف قائلا :كان يوما وطنيا بهيجا معهم بحق، فقد تعودنا في (نادي الباحه الأدبي الثقافي) أن نحتفي بذكرى توحيد مملكتنا الغالية بإقامة أمسيات شعرية وسردية وندوات ومحاضرات وأوبريتات وطنية وفن تشكيلي وخط عربي ومسرح ومعارض وغيرها من مظاهر البهجة، وفي هذا العام قررنا أن نحتفي بالوطن من خلال (جنوده البواسل وحراس أمنه المخلصين) ونقف معهم أينما كانوا، بتقديم (بطاقات شكر شعرية) و (٩٠ قبلة عرفان وطنية) في مواقع عملهم
ونقول لهم باسم الوطن والقيادة وباسم كل مثقف وكل مواطن:
وَقفتمْ بإخلاصٍ تصونون أمننا
فجئنا بِكل الحُب نُزجي لكم شكرا
سهرتم ونِمنا في أمانٍ وراحةٍ
فزِدتم مع الأيام في نبضنا قَدرا
تركتم مَلذّات الحياة لِأجلِنا
فصُغنا لكم بالودّ عِرفاننا شِعرا
وهانحن من ( 90 عُرسا ) يزفّنا
لِموطننا الإخلاص نزهو بهِ فخرا
ونأتي إليكم : بِاسمهِ، باسم كلّ مَن ـ
يُشاركنا الأفراح في هذه الذكرى.