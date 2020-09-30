واس – الرياض
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عزائه للشعب الكويتي في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً المولى (عز وجل) الرحمة والمغفرة للفقيد.
وقال الملك سلمان في تغريدة على حسباه في “تويتر”: “فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله – أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه”.
وأضاف: “نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما عزى ولي العهد الامير محمد بن سلمان امير الكويت الخلف نواف الاحمد والشعب الكويتي