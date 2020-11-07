تونس (رويترز) – قال وزير الداخلية التونسي يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لقبول كل المهاجرين المرحلين من فرنسا بشرط “صون كرامتهم وأن يكون لهم الحق في كل الطعون القضائية في فرنسا”، في أول رد على طلب فرنسي لترحيل مهاجرين متشددين.
ويزور وزير الداخلية الفرنسي تونس والجزائر في جولة في شمال أفريقيا لمناقشة مسائل أمنية من بينها ترحيل عشرات المهاجرين المتشددين، عقب هجوم دموي على كنيسة في نيس الشهر الماضي.
كان مهاجم يردد “الله أكبر” قد قطع رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة في نيس يوم الخميس، في ثاني هجوم بسكين يوقع قتلى ويُشتبه في وجود دافع إسلامي وراءه في فرنسا خلال أسبوعين.
والمهاجم المشتبه به تونسي يبلغ من العمر 21 عاما ووصل إلى إيطاليا في 20 سبتمبر أيلول الماضي عبر جزيرة لامبيدوسا وهي نقطة رئيسية لتدفق المهاجرين في قوارب من أفريقيا.
وقال توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي في إفادة صحفية عقب لقاء مع نظيره الفرنسي “نحن مستعدون دائما لقبول لكل تونسي ولكن بشروط صون كرامة التونسي وتمكين المُرحل من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل مراحل الطعن قبل ترحيله”.
وزادت المخاوف الفرنسية بخصوص الأمن والهجرة بعد هجوم نيس الدموي.