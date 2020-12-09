وكالات –
بعدما حالت جائحة كورونا دون إقامة الاحتفال المعهود بتسليم جوائز نوبل في ستوكهولم وأوسلو، بدأ الفائزون بها هذه السنة تسلمها في بلدان إقامتهم، وأولهم الأميركية لويز غلوك “الآداب” والفرنسية إيمانويل شاربانتييه “الكيمياء”.
وأُعلنت في أكتوبر الفائت أسماء الفائزين بالجوائز الست، وهي السلام “في أوسلو” والآداب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد “في ستوكهولم” ولكن استُعيض عن الاحتفالات الفخمة لتوزيع الجوائز في 10 ديسمبر بعمليات تسليم عبر الإنترنت، لا تستلزم وجود الفائزين في العاصمتين الاسكندينافيتين.
ووفقاً لبرنامج “مؤسسة نوبل”، كان من المقرر أن تكون إيمانويل شاربانتييه، الحائزة جائزة الكيمياء، الأولى بين الفائزين تتلقى الميدالية والشهادة، وكان من المتوقع أن يسلمها إياهما مساء الاثنين “18,00 بتوقيت غرينتش” السفير السويدي في برلين، حيث تعيش وتعمل لكنّ مؤسسة نوبل أعلنت الاثنين أن الفائزة بجائزة الآداب المرموقة، الشاعرة لويز غلوك، تسلمت جائزتها الأحد بمنزلها في ماساتشوستس وستُسلّم الجوائز إلى الفائزين الآخرين الثلاثاء.