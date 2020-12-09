ستطاع المزارع سالم فرحان الزواهره من منطقة الجوف مركز النبك ابوقصر التابع لمحافظة طبرجل من زراعة بعض النباتات الزراعية النادرة التي تزرع لأول مرة في منطقة الجوف شمال المملكة، مثل الأرز والشاي بعدة أنواع منه الأحمر والأزرق، وكذلك زراعة الحمص والعدس، والفول السوداني وزعفران وعود الاراك .
وأوضح” الزواهره” لـ «الرياض» أن زراعة النوادر تعتبر اليوم ركناً مهما في عالم الزراعة لما فيها من فوائد غذائية عالية، موضحا أنه استطاع تجربة عدة أنواع من المحاصيل الزراعية التي لم يسبق زراعتها في المنطقة، وأثبتت نجاحها مثل الأرز والشاي بأنواعه، وكذلك زراعة الحمص والعدس، والفول السوداني وزعفران وعود الاراك وان أرض منطقة الجوف خصبة وتستطيع زراعة الكثير من النباتات الزراعية. وبعد تجارب أثبتت أن أرض الجوف قابله لزراعة الكثير من الأصناف الزراعية النادرة، ونجاح تلك الأنواع من النباتات الزراعية.
وعن كيفية الحصول على بذور تلك النباتات النادرة، أكد الزواهره أن أغلب النباتات تم جلبها من جمهورية مصر حيث أن طبيعة أرض مصر قريبة من طبيعة أرض الشمال من حيث المناخ وخصوبة الأرض. كما راهن الزواهره على قدرة الشاب السعودي على التميز بالانتاج الزراعي كماً ونوعاً.
المصدر جريدة الرياض