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03/05/2021   11:06 ص

: أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، تقضي بإعفاء وتعيين عدد ‏من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة.‏
وشملت الأوامر الملكية، تعيين الأمير سلطان بن سلمان، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ‏ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتعيين المهندس عبدالله السواحة رئيساً لمجلس إدارة ‏الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، و الدكتور خالد السبتي مستشاراً ‏بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير‎.‎

كما شملت الأوامر، إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين ‏الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، و المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة ‏الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة‎.‎
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً بتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، ‏وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة‎.‎

: أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا

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