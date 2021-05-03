بحث عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مع وفد أميركي القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستقبل الجبير في الرياض أمس الوفد الأميركي الذي يضم مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والقائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي الدكتورة مارا كارلين، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الرياض مارتينا سترونغ.
واستعرض اللقاء أواصر العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وجرى اللقاء بحضور الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي السفير عيد الثقفي، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في بيان أن وفداً حكومياً يزور المنطقة في زيارة تستمر أسبوعاً وتشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية، بغية «تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة مع حلفائها الإقليميين في الشرق الأوسط».
وأشار البيان إلى أنه خلال المحادثات في الرياض «ستؤكد الولايات المتحدة دعمها لأمن السعودية وتناقش الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للصراع اليمني»، بالإضافة إلى «جهود المملكة العربية السعودية لتحديث وتنويع اقتصادها والتعاون المناخي».
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