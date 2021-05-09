أخبار > دعم سعودي – باكستاني لفلسطين واليمن وللحلول السياسية في سوريا وليبيا
09/05/2021   9:54 ص

دعم سعودي – باكستاني لفلسطين واليمن وللحلول السياسية في سوريا وليبيا

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بعد زيارة رئيس وزراء باكستان للسعودية تم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، واتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات

بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والثقافة، وأكدا على رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من العاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين. وجاءت القضايا التي تهم الأمة الإسلامية في مقدمة القضايا التي تم بحثها، حيث أكد الجانبان على ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين،

دعم سعودي – باكستاني لفلسطين واليمن وللحلول السياسية في سوريا وليبيا

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