أكدت السعودية عزمها إقامة شعيرة الحج هذا العام «وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية والتنظيمية»، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.
جاء هذا وفق ما اعلنت عنه وزارة الحج والعمرة أن المملكة «تضع صحة وسلامة الإنسان أولاً» وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج «بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج».
وقال هشام سعيد المتحدث باسم الوزارة إن الضوابط والمعايير الصحية والتنظيمية والإجراءات والخطط الاستيعابية لحج هذا العام، سيعلن عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن الجهات الصحية تستمر في مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأضاف في مؤتمر صحافي أن أكثر من 17.5 مليون مستفيد من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا» أدوا مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين.