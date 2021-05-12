نزار العلي ( جدة ) nezar1900@
انتهت مسابقة ( تراتيل رمضانية ) والتي بدأت على الهواء مباشرة على قناة اقرأ الفضائية في نسختها الثانية منذ الأول من شهر رمضان المبارك بجوائز مالية يومية وبمجموع جوائز اكثر من 100 الف ريال سعودي .
وقد حصل على المركز الاول أَيَّامُ الدِّيْن فَخْر ُ الدِّيْن حَاج قُرْبَان من روسيا بجائزة قيمتها 30 الف ريال سعودي وحصل على المركز الثاني عزالدين إلياس خضر من اثيوبيا بجائزة قيمتها 20 الف ريال سعودي وبالمركز الثالث براء أمجد درويش من سورية بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي .
تهنئ اقرأ جميع المشاركين والمشاركات والفائزين والفائزات بهذه المسابقة القرآنية راجيةً من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لكل من شارك والذين لم يحالفهم الحظ المضي قدماً نحو خيرية البشر كما قال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .