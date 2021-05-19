بيروت (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه يوم الأربعاء، بعد أن تسببت تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع حلفاء ومانحي بلاده الخليجيين.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة على تويتر “في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية”.
كان وهبة قد أثار التوتر بتصريحاته يوم الاثنين عندما قال إن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب تصريحات أخرى.
واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.