القاهرة 18 مايو 2021 (شينخوا) افتتحت مصر اليوم (الثلاثاء) متحفين في مطار القاهرة الدولي، من أجل “تنمية سياحة الترانزيت”، وتعريف المسافرين بالحضارة المصرية العريقة.
وذكرت وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني في مصر في بيان أنه “في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام، افتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدنى، متحفي الآثار المصرية بمبني الركاب رقم 2 ومبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي”.
ويعرض المتحف الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع بمبني الركاب رقم 2 حوالي 304 قطع أثرية، تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر، كمحطة للحياة الأبدية، بحسب البيان.
وتبرز هذه القطع الأثرية “السمات الفنية للعصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث”.
كما يتضمن المتحف قطع تبرز “كينونة مصر كمهد للأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم”.
بينما يعرض المتحف الموجود بمبنى الركاب رقم 3، والذي تصل مساحته إلى 150 مترا مربعا، 59 قطعة أثرية تعود لعصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر الروماني واليوناني.
ومن أهم القطع المعروضة تمثال للكاتب المصري من الأسرة الخامسة، وقطعتان من عصور ما قبل الأسرات، ومجموعة من التماثيل للعصرين اليوناني والروماني، وتمثال للملكة حتشبسوت من الدولة الحديثة، وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التي تعود للعصور الإسلامية المختلفة.
وأعرب وزير السياحة والآثار خالد العناني، عن سعادته بافتتاح المتحفين، اللذين يمثلان “عناصر جذب جديدة وخدمة مميزة يتم توفيرها داخل مطار القاهرة الدولي للوافدين ومسافري الترانزيت ورجال الأعمال، الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية للتعرف علي مصر وحضارتها العريقة وتشجيعهم على زيارتها”.
وأعلن العناني، السماح لكل المسافرين بزيارة المتحفين اليوم مجانا، بمناسبة افتتاحهما والاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.
من جهته، قال وزير الطيران المدني محمد منار، إن الهدف من افتتاح المتحفين “تنمية سياحة الترانزيت.. وتعريف السائحين بالحضارة المصرية العريقة والتراث المصرى العظيم”.
وأوضح أنه سيتم تعميم هذه التجربة في باقي المطارات المصرية، خاصة الموجودة في مدن الجذب السياحي المصري.