توسعت السلطات المصرية حالياً في إضاءة المباني الأثرية والتراثية بالقاهرة لإبراز جمالياتها وطرزها المعمارية الفريدة، عبر أنظمة تكنولوجية حديثة، على الرّغم من تراجع الحركة السياحية بسبب وباء كورونا.
وبعد الانتهاء من تركيب أنظمة إضاءة متخصصة في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، تواصل الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار تنفيذ مشروع تركيب أنظمة الإضاءة النوعية في المناطق الأثرية الشهيرة، وفي مقدمتها حواري وأزقة منطقة القاهرة الفاطمية، كما يجري تزويد مسجد الظاهر بيبرس التاريخي بهذه التقنية ضمن مشروع ترميمه الذي يُنفّذ حالياً.
يأتي ذلك بعد الانتهاء من إضاءة عدد من البنايات الأثرية والتراثية الإسلامية على غرار قبة الإمام الشافعي، وقباب مقابر حوش عيسى، المدفون فيها أحفاد محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية، وشارع المعز التاريخي، الذي يُعد أكبر متحف مفتوح للفنون الإسلامية، حيث يضم عدداً كبيراً من البنايات الأثرية الفريدة التي تحول بعضها إلى مراكز للإبداع الفني والثقافي، منها بيت السحيمي ومجموعة السلطان قلاوون التي تضم مسجداً ومدرسة وقبة على الطراز الإسلامي المملوكي، وباب الفتوح أشهر بوابات القاهرة التاريخية، ومسجد الحاكم بأمر الله، وجامع السلطان المؤيد، وجامع الأقمر.
ويقول شريف فوزي، المشرف العام على شارع المعز، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «أنظمة الإضاءة الحديثة منحت كل بناية تراثية بطاقة هوية جديدة تحدد شخصيتها انطلاقاً من مفردات تميزها، وتُبرز تكويناتها الفنية العميقة، ويمكن لمس الفرق الكبير في إبراز مواطن الجمال بشارع المعز بمعالمه وبناياته كافة خلال تألقه ليلاً كأنه بانوراما ضوئية تُعيد صياغة مفهوم الجمال».
وتختلف أنظمة إضاءة المعالم الأثرية عن الأماكن الأخرى، سواء بالنسبة لأدوات الإضاءة بتصميماتها التراثية، أو الرؤى الفنية بما تتضمنه من تفاصيل دقيقة توظف قوة السطوع ودرجات الألوان بما يتناسب مع طبيعة الأثر، كما توجد الكثير من الاختلافات الفنية بين إضاءة الميادين والشوارع التراثية وبين الحواري والأزقة، في الوقت الذي تحتاج فيه واجهات المساجد والبنايات التراثية إلى رؤية مختلفة عن صحنها الداخلي، وعن قبابها ومآذنها، وفقاً للمهندس إيهاب طلخان، المشرف على مشروع أعمال الكهرباء وأنظمة إضاءة معالم القاهرة التاريخية.
ويقول طلخان لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «إضاءة المناطق التراثية تتطلب مواصفات خاصة تختلف تفاصيلها حسب طبيعة المعالم الأثرية، ففي الشوارع التاريخية استخدمنا الفوانيس الكلاسيكية لتعطي درجة إضاءة صفراء مثلما حدث في شارع المعز وبعض الشوارع المجاورة له، وفي واجهات البنايات التراثية ركبنا كشافات غاطسة في الأرض أسفل الجدران بدرجات مختلفة من اللون الأبيض كي لا تُوضع الكشافات على الواجهات، فكل بناية يكون لها خصوصيتها خلال وضع رؤية أنظمة الإضاءة».
وعقب وضع الرؤية الفنية لإضاءة قبة الإمام الشافعي من الخارج، شكلت إضاءة صحنها الداخلي تحدياً كبيراً للخبراء؛ لأنّ القبة خشبية ومطعّمة بالذهب ومبطنة بطبقة من الرصاص، كما أنّها تحتوي من الداخل على الكثير من النقوش والزخارف على الحوائط يجب إبراز جمالياتها، بجانب ارتفاعها الشاهق.
ويشير طلخان إلى أنّ «بهو قبة الإمام الشافعي متسع، ومرتفع، ومليء بالتفاصيل الفنية؛ لذلك وضعنا أدوات الإضاءة في الأركان، كما ركبنا 4 كشافات كبيرة الحجم و8 من الحجم الأصغر مخفية في النجفة التي تتوسط سقف الصحن، وتعطي هذه الكشافات إضاءة قوية، لكنّها غير ظاهرة للعين، حيث يشعر الزائر بالضوء، لكن لا يمكنه رؤية مصدره، وقد قمنا بثماني تجارب كي نصل إلى وضع رؤية فنية كاملة لإضاءة القبة، وكل تفصيلة فيها شكلت تحدياً كبيراً لإبراز جمالياتها».
وتطلبت إضاءة الحواري والأزقة التاريخية بالقاهرة الفاطمية وضع رؤية مختلفة تتناسب مع طبيعتها وضيق مساحتها، وفق المهندس إيهاب طلخان، الذي يقول «استخدمت فوانيس كلاسيكية بتصميمات تراثية وذات أحجام صغيرة وقوة سطوع أصغر، ورُكّبت أعلى البنايات بنظام الإضاءة العلوية، وبدت ألوان الإضاءة ودرجاتها أقرب إلى حالة الشعلة أو الفتيل الذي كان يستخدم قديماً؛ وذلك لإبراز شخصية الحارة التاريخية وعبقها التراثي».
المصدر صحيفة الشرق الاوسط